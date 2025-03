Crosetto: “Dopo la telefonata tra Putin e Trump c’è un po’ più di acqua nel bicchiere”

ROMA – “Nel bicchiere c’è un po’ più di acqua rispetto al giorno precedente, accontentiamoci di questo. Il punto di arrivo è il bicchiere pieno, questo è un piccolissimo passo in avanti. Almeno le infrastrutture energetiche non dovrebbero più colpirle, anche se nella notte hanno colpito anche queste. Ma noi dovremmo arrivare al giorno in cui non cadrà più una bomba su nessuna parte dell’Ucraina, anche su quelle civili, non solo su quelle energetiche”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di ‘Mattino Cinque’, commentando il colloquio telefonico tra Vladimir Putin e Donald Trump, durato quasi due ore.”Io non sono mai scettico nè ottimista, giudico i fatti. Se ci sarà la tregua- ha proseguito l’esponente del governo- se smetterà di attaccare, allora saremo tutti contenti. Smettere di aiutare l’Ucraina fino a quando lui non smette di bombardare mi sembra una richiesta un po’ assurda. Il giorno in cui lui smette di bombardare può iniziare a chiedere anche che dall’altra parte si smetta di aiutare l’Ucraina e si inizi a ricostruire”.

Intanto l’Europa si interroga sulla possibilità di strutturarsi di più anche a livello militare. “È giusto difendersi? È giusto garantire la sicurezza e la pace? Non esiste una Nazione al mondo- ha sottolineato Crosetto- che non abbia un ministero della Difesa. La Difesa è il prerequisito perché esista una Nazione. Senza la possibilità di difendersi non esiste neanche la possibilità di avere istituzioni libere. La Difesa è come il parlamento: non esiste una Nazione democratica senza il parlamento, non esiste una Nazione democratica senza una Difesa che serva a preservarla”.

“Fino adesso- ha ricordato il ministro- avevamo una garanzia, noi ne facevamo un po’, il più lo facevano gli Stati Uniti che ora dedicheranno le loro energie a un’altra parte del mondo, non più l’Europa. Fino alla guerra fredda in Italia investivamo il 3,5% in Difesa, poi siamo scesi pensando che il mondo fosse cambiato e tutto fosse diventato un prato pieno di margherite dove tutti correvano scalzi e non c’era più nessun cattivo. Ci accorgiamo che nel mondo moderno le Nazioni usano tutta la potenza che hanno, non sono quelle economica ma anche quella militare e dobbiamo prepararci e difenderci”.

“Israele- ha inoltre affermato- ha subito attacchi di tre ore: se noi avessimo subito un attacco analogo di tre ore, saremmo stati in grado di difenderci in Italia, in Germania? Oggi no. Io vorrei la garanzia che, se qualcuno ci attaccasse per tre ore come è successo a Israele, le bombe non cadano su Milano, Roma, Cuneo, Padova, Reggio Calabria”.

Ma è giusto investire nella Difesa quando abbiamo ospedali che non funzionano? “Sono due cose completamente diverse. Sarebbe con me se io dicessi di chiudere la stazione dei carabinieri- ha replicato- perché in quel comune la scuola sta cadendo a pezzi.

La Difesa, la sicurezza sono cose irrinunciabili. Quella scuola esiste, quei bambini possono andare a lezione se garantisco loro le condizioni di sicurezza, è un prerequisito, è una cosa che viene prima di tutto, è la costruzione della casa. La Difesa è il pilastro che regge la casa, poi faccio l’arredamento, le mura, poi faccio tutto il resto: non sono due cose antitetiche e metterle l’una contro l’altra significa mentire”.”Guardiamo adesso com’è l’Ucraina: non c’è più sanità, non c’è più scuola, non c’è più democrazia perché non c’è prima la Difesa, non c’era un’adeguata Difesa rispetto a quello che hanno subito. La Difesa- ha concluso Guido Crosetto- è come l’aria, ti accorgi della sua importanza solo quando manca”.

