Crosetto: "Fiducia del Governo su dl Ucraina non è fuga da crisi"

Crosetto: “Fiducia del Governo su dl Ucraina non è fuga da crisi”

Ministro Difesa: serietà atto è rappresentata dalla mia presenza

Roma, 10 feb. (askanews) – “Io non considero il tema di porre la fiducia un modo per scappare dalla discussione degli emendamenti. È molto più forte porre il tema della fiducia rispetto a una discussione a un voto sui singoli emendamenti perché obbliga tutti i rappresentanti della maggioranza a dire, su un tema politico così rilevante, che continuano ad appoggiare il governo. È un atto che dà ancora più forza”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, prendendo la parola nell’aula della Camera, durante l’esame del dl Ucraina.”Secondo me – ha proseguito .- è un atto serio di posizionamento politico di una maggioranza e la serietà di questo atto è rappresentata dalla presenza mia. Per cui volevo darvi la motivazione reale” di questa fiducia. “Non è un modo per scappare da una crisi interna, ma semmai di evidenziarla ancora di più”, ha sottolineato il ministro.

