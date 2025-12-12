crosetto:-“ho-denunciato-tutti-quelli-che-mi-accusano-di-genocidio”

ROMA – “Ho firmato la denuncia contro tutte le persone che hanno denunciato me e Giorgia Meloni per genocidio. Siccome il termine genocidio è un termine pesante e io non ho mai ucciso, non ho mai toccato nessuno in tutta la mia vita, queste persone che affiancano il mio nome e quello di Giorgia Meloni al termine genocidio, voglio che paghino tutta la vita. Non si permettano di usare un termine così serio e così duro verso le persone che si limitano a servire una nazione e che hanno fatto per il popolo palestinese quanto tutti loro assieme non hanno mai fatto in tutta la loro vita”. Lo dice il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando dal palco di Atreju 2025 intervistato da Marco Travaglio.

“Questi schifosi che si sono permessi di usare quel termine per noi hanno solo fatto propaganda, solo ideologia e mai fatto un euro di beneficenza, mai niente di fattivo”, conclude Crosetto.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it