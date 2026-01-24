sabato, 24 Gennaio , 26
crosetto:-no-ad-analisi-superficiali-sul-sacrificio-dei-nostri-soldati
Crosetto: no ad analisi superficiali sul sacrificio dei nostri soldati

Crosetto: no ad analisi superficiali sul sacrificio dei nostri soldati

AttualitàCrosetto: no ad analisi superficiali sul sacrificio dei nostri soldati
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 24 gen. (askanews) – “In Italia ogni occasione è buona per fare polemica. Oggi si sono scelte le parole di Trump a Fox News sul ruolo degli alleati degli Usa, in Afghanistan. Io ho deciso di affidare la mia risposta come ministro della Difesa ad atti formali, come si usa fare tra istituzioni, facendo un breve ripasso storico di ciò che è successo in Afghanistan ed in molti altri teatri. La cosa bella dei fatti è che non si possono cancellare. E sull’impegno dell’Italia, delle sue Forze Armate nelle missioni, sul loro valore, sul loro sacrificio, sul loro ruolo non marginale, non possiamo e non vogliamo accettare analisi superficiali e sbagliate. Da parte di nessuno”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto su X.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.