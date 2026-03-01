domenica, 1 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOCrosetto rientra da Dubai: "Torno con volo militare, pago io cifra tripla"
crosetto-rientra-da-dubai:-“torno-con-volo-militare,-pago-io-cifra-tripla”
Crosetto rientra da Dubai: “Torno con volo militare, pago io cifra tripla”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Crosetto rientra da Dubai: “Torno con volo militare, pago io cifra tripla”

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

(Adnkronos) –
Guido Crosetto, ministro della Difesa, con un post su X annuncia che si appresta a rientrare in Italia dopo essere rimasto bloccato a Dubai. Crosetto, bloccato come altri italiani dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran, rientrerà con un volo militare “dopo aver bonificato (un’ora fa) al Comando del 31esimo stormo di Ciampino un importo triplo (per mia scelta)rispetto a quello che prevede la tariffa per gli ospiti dei voli di Stato” 

“Sto rientrando in Italia continuando a gestire da ieri la situazione delicata con tutti gli strumenti tecnici necessari per farlo anche all’estero”. Guido Crosetto, ministro della Difesa, con un post su X annuncia che si appresta a rientrare in Italia dopo essere rimasto bloccato a Dubai. “Rientrerò come ovvio da solo, per evitare l’esposizione ad ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni attuali possono essere messi a rischio. Lo farò ovviamente con un aereo militare, e lascerò qui la mia famiglia (che comprende la scelta), dopo essermi sincerato che per loro, come per gli altri cittadini italiani e stranieri, non ci siano rischi rilevanti se non quelli di nefasta casualità”, scrive Crosetto. “Continuo a lavorare, per loro come per altri, per trovare una soluzione veloce e sicura a totale supporto dell’unità di crisi della Farnesina. Rientrerò utilizzando un volo militare ma dopo aver bonificato (un’ora fa) al Comando del 31esimo stormo di Ciampino un importo triplo (per mia scelta) rispetto a quello che prevede la tariffa per gli ospiti dei voli di Stato, in modo tale da togliere anche la possibilità di attaccarmi dicendo che sono tornato usando un volo di Stato”, spiega ancora. 

“Trovo vergognoso e basso questo modo di fare polemica e vorrei rassicurare sul fatto che non prendo lezioni da nessuno per senso dello Stato e delle istituzioni ed ancor meno per la quantità dell’impegno e per la dedizione all’Istituzione. Sulla qualità diranno altri”, aggiunge il ministro.  

“Non penso si possa strumentalizzare una situazione creatasi per eventi, l’attacco a Dubai, che non erano considerati tra le ipotesi di risposta iraniana, nelle tempistiche e nei modi con cui sono avvenuti e si sono concretizzati, proprio perché nell’ultima crisi, più violenta di questa, gli Emirati furono esclusi dalla reazione e l’aeroporto di Dubai rimase aperto”, afferma.  

“Ciò detto la mia presenza qui ieri e questa notte è stata utile nella gestione della crisi in corso e nei rapporti con Emirati arabi. Così come lo sono state le interlocuzioni con i miei colleghi europei e mediorientali oggi e quella che avrò con il Pentagono questa sera tardi”, conclude. 

Previous article
Futuro Nazionale, online sito Vannacci: al via tesseramento, programma dal basso con i comitati
Next article
Fulminacci svela il playback a Domenica In e canta con una… banana

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, vince ‘Per sempre sì’ ma la Crusca boccia il testo: “Troppi luoghi comuni”

(Adnkronos) - Ha trionfato al Festival di Sanremo, conquistando pubblico e televoto, ma sul piano linguistico "Per sempre sì" non ha convinto tutti. Anzi....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Fulminacci svela il playback a Domenica In e canta con una… banana

(Adnkronos) - Banana alla mano e via con 'Stupida sfortuna'. Fulminacci ospite oggi da Mara Venier a 'Domenica In - Speciale Sanremo' dopo la...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Futuro Nazionale, online sito Vannacci: al via tesseramento, programma dal basso con i comitati

(Adnkronos) - E' da oggi online il sito di Futuro Nazionale, il partito guidato dal generale Roberto Vannacci. Con il debutto in rete, si...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ditonellapiaga in lacrime: “Non pensavo nemmeno di arrivare a Sanremo”

(Adnkronos) - "Non pensavo nemmeno di essere presa al Festival, figuriamoci arrivare sul podio". Così Ditonellapiaga ospite oggi da Mara Venier a 'Domenica In...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.