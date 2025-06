Crosetto: “Se gli Usa attaccano l’Iran l’Italia non entrerà in guerra”

ROMA – Nel caso in cui gli Stati Uniti decidano di entrare direttamente in guerra con l’Iran quale sarà la posizione dell’Italia? “Sicuramente l’Italia non pensa di entrare in guerra con l’Iran, non penso che ci saranno mai soldati italiani o aerei italiani che potranno bombardare l’Iran, questo mi pare evidente e chiaro, non solo perché è costituzionalmente impossibile, ma non c’è neanche la volontà”. Lo afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso della registrazione di ‘Dritto e Rovescio’ condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro.

E le basi aeree italiane? “Le basi aeree americane in Italia sono disciplinate da un accordo del 1950-52-54 molto antico, prevede che loro possano utilizzarle soltanto spiegando per cosa vogliono utilizzarle dopo l’autorizzazione del governo italiano. Non è stata mai chiesta e non è stata ancora chiesta questa autorizzazione”, replica Crosetto.

