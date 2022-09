ROMA – “Quando parlo di ‘tetto’ al prezzo del gas penso ad un prezzo al metro cubo fissato per i consumatori finali, aziende e cittadini, individuati puntualmente, in ordine di priorità e necessità. Un tetto fissato genericamente per legge in una sola nazione è impossibile”. Guido Crosetto, cofondatore di FdI, lo scrive su Twitter.

L’articolo Crosetto: “Serve un tetto Ue al prezzo del gas per i consumatori finali” proviene da Ragionieri e previdenza.

