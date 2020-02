Categoria: Dolci

Ingredienti per uno stampo furbo da 24 cm sul fondo e 28 cm in superficie

Cioccolato fondente 120 g

Farina 00 100 g

Burro 120 g (morbido)

Zucchero 95 g

Lievito in polvere per dolci 3 g

Uova 155 g (circa 3 medie)

per la base e la decorazione

Panna fresca liquida 300 g

Zucchero a velo 80 g

per guarnire

Cioccolato fondente 150 g in scaglie

Amarene sciroppate q.b. (circa 10)

Zucchero a velo q.b.

Preparazione

Crostata foresta nera, passo 1

Per preparare la crostata morbida al cioccolato riponete il burro fuori dal frigorifero e assicuratevi che questo sia morbido prima di iniziare la preparazione. A questo punto tritate il cioccolato fondente, ponetelo in una ciotola (1) e fondetelo al microonde; basterà azionarlo pochi secondi per volta e mescolare man mano il cioccolato in modo che non bruci. In alternativa potete fonderlo a bagnomaria. Aggiungete il burro a cubetti (2) e mescolate energicamente in modo da amalgamare completamente il burro insieme al cioccolato (3).

Crostata foresta nera, passo 2

Tenete da parte il cioccolato e passate a montare le uova aggiungendo lo zucchero poco per volta (4). Ci vorranno circa 10 minuti per ottenere un composto chiaro e gonfio. A questo punto unite anche il composto a base di cioccolato e burro (5). Continuate a lavorare il tutto a media velocità (6).

Crostata foresta nera, passo 3

Setacciate poi direttamente nella ciotola la farina insieme al lievito (7) e incorporate anche queste con le fruste elettriche (8).

Crostata foresta nera, passo 4

Non appena avrete ottenuto un composto uniforme trasferitelo in uno stampo furbo da 28 cm in superficie e 24 cm alla base, precedentemente imburrato e infarinato (10). Livellate la superficie (11) e cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per 30 minuti. Una volta che la torta sarà cotta (fate sempre la prova dello stecchino) sfornatela (12).

Crostata foresta nera, passo 5

Lasciatela intiepidire quindi capovolgetela su un piatto da portata. Sollevate delicatamente lo stampo e lasciate raffreddare (13). A questo punto montate la panna insieme allo zucchero a velo (14). Poi trasferitela in sac-à-poche. Spremetene un po’ sulla base (15)

Crostata foresta nera, passo 6

e livellatela sulla superficie utilizzando una spatola (16) (17). Poi, sempre con la panna in sac-à-poche, iniziate a decorare la circonferenza della torta (18).

Crostata foresta nera, passo 7

Noi abbiamo realizzato delle piccole onde (19), ma se preferite potete realizzare anche dei semplici ciuffi (19). Ricavate dal cioccolato fondente delle scaglie (20) e disponetele al centro della torta (21).

Crostata foresta nera, passo 8

Decorate con le amarene (22) e spolverizzate con lo zucchero a velo (23), prima di servire la vostra torta (24).

Conservazione

La crostata foresta nera si può conservare in frigorifero per 1-2 giorni, sotto una campana di vetro.

Consiglio

Se preferite potete diluire leggermente lo sciroppo delle amarene e utilizzarlo per bagnare la torta.

continua a leggere sul sito di riferimento