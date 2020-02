Categoria: Torte salate

Ingredienti per la frolla (per uno stampo da 24 cm)

Farina 00 370 g

Burro 150 g (a temperatura ambiente)

Grana Padano DOP 100 g

Uova 110 g

Sale fino 1 pizzico

per il ripieno

Gorgonzola 150 g

Patate 400 g

Grana Padano DOP 20 g

Sale fino q.b.

Preparazione

Crostata salata patate e gorgonzola, passo 1

Per realizzare la crostata salata patate e gorgonzola per prima cosa lessate le patate (1) fino a quando non risulteranno morbide (ci vorranno circa 30-40 minuti). Intanto occupatevi della frolla: in una ciotola versate il burro a temperatura ambiente a pezzetti e il Grana Padano DOP grattugiato (2). Impastate con le mani velocemente (3).

Crostata salata patate e gorgonzola, passo 2

Incorporate poi anche le uova (4), aggiungete un pizzico di sale e per finire unite anche la farina (5). Proseguite impastando a mano per raccogliere tutti gli ingredienti (6).

Crostata salata patate e gorgonzola, passo 3

Poi trasferite l’impasto su una spianatoia leggermente infarinata (7) e formate un panetto liscio e omogeneo (8), avvolgetelo con pellicola alimentare (9) e lasciate riposare in frigo per 20 minuti.

Crostata salata patate e gorgonzola, passo 4

Intanto pelate le patate e ponetele in una ciotola (10), schiacciatele per ridurle in purea (11), quindi insaporite con il formaggio grattugiato (12)

Crostata salata patate e gorgonzola, passo 5

e il sale (13). Mescolate per amalgamare e tenete da parte. Riprendete la frolla e stendetela con il matterello su una spianatoia leggermente infarinata ad uno spessore di circa 5 mm (14). Avvolgete intorno al matterello la sfoglia (15).

Crostata salata patate e gorgonzola, passo 6

Srotolate la sfoglia su una teglia di 24 cm di diametro (16). Con un coltellino definite il bordo tagliando via la frolla in eccesso (17). Punzecchiate il fondo con i rebbi di una forchetta (18).

Crostata salata patate e gorgonzola, passo 7

Farcite con le patate (19) e il gorgonzola (20). Stendete la frolla avanzata e ricavate delle striscioline larghe circa mezzo centimetro (21).

Crostata salata patate e gorgonzola, passo 8

Adagiate le strisce di pasta sulla crostata sovrapponendole, così da creare un motivo a losanghe (22).Tagliate via la pasta in eccesso. Con la frolla rimasta formate un filoncino che abbia la stessa circonferenza della teglia (23). Adagiatelo poi sul bordo e pressatelo con i rebbi della forchetta per farlo aderire e al tempo stesso creare un motivo decorativo (24).

Crostata salata patate e gorgonzola, passo 9

La crostata è pronta per la cottura (25). Cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per 45 minuti circa. A cottura ultimata sfornate la crostata salata patate e gorgonzola (26) e servitela tiepida (27).

Conservazione

Potete conservare la crostata salata patate e gorgonzola in frigorifero, chiusa in un contenitore ermetico, per 2-3 giorni al massimo. E’ possibile congelarla dopo la cottura.

Consiglio

Aromatizzate la frolla con timo, rosmarino o altre erbe di vostro gradimento!

continua a leggere sul sito di riferimento