Categoria: Dolci

Ingredienti per la frolla (per 12 crostatine)

Farina 00 250 g

Zucchero a velo 100 g

Burro 125 g (freddo di frigo)

Uova 58 g (circa 1 medio)

Baccello di vaniglia 1

Sale fino 1 pizzico

per la namelaka fondente

Cioccolato fondente al 55% 140 g

Panna fresca liquida 210 g

Latte intero 90 g

Glucosio 10 g

Gelatina in fogli 2 g

Baccello di vaniglia 1 privato dei semi (facoltativo)

per farcire e decorare

Confettura di lamponi 200 g

Nocciole q.b.

Ribes rosso 48 (DAI PESO)

Cacao amaro in polvere q.b.

Menta q.b.

Preparazione

Crostatine con namelaka fondente, passo 1

Per preparare le crostatine con namelaka fondente come prima cosa realizzate la crema, considerando che avrà bisogno di un passaggio in frigorifero di 12 ore. Per preparare la namelaka al cioccolato fondente tritate il cioccolato fondente (1) e trasferitelo in un contenitore alto e stretto. Mettete la gelatina in ammollo in acqua fredda (2). In un pentolino versate il latte e aggiungete il glucosio (3).

Crostatine con namelaka fondente, passo 2

Prelevate i semi dal baccello di vaniglia e teneteli da parte (serviranno per la frolla). Aggiungete il baccello al latte e portate il tutto a bollore. A questo punto eliminate il baccello di vaniglia e versate metà del latte all’interno del cioccolato (4). Frullate con un mixer ad immersione per alcuni secondi (5). Ora scolate la gelatina e versatela nel latte rimasto ancora caldo (6), mescolando accuratamente per farla sciogliere.

Crostatine con namelaka fondente, passo 3

Aggiungete i composto di latte e gelatina al cioccolato (7) e frullate ancora con il mixer ad immersione per pochi secondi. A questo punto aggiungete anche la panna fresca liquida (8) e frullate ancora (9) fino ad ottenere una crema fluida e liscia.

Crostatine con namelaka fondente, passo 4

Poi versatela in una ciotola (10), coprite con pellicola e lasciate cristallizzare in frigorifero per 12 ore. Nel frattempo preparate anche la frolla. Nel contenitore di un mixer versate la farina 00, i semi del baccello di vaniglia tenuti da parte in precedenza e il sale (11). Aggiungete anche il burro freddo a cubetti, lo zucchero a velo (12)

Crostatine con namelaka fondente, passo 5

e in ultimo l’uovo (13). Azionate il mixer per qualche minuto, fino a che non avrete ottenuto un composto omogeneo (14). Trasferite su un piano, lavorate pochi istanti giusto il tempo di compattare la frolla. Avvolgete nella pellicola (15) e trasferite in frigorifero per almeno 1 ora. Se preferite potete lasciare la frolla in frigorifero anche per 12 ore.

Crostatine con namelaka fondente, passo 6

Trascorso il tempo di riposo stendete la frolla su un piano leggermente infarinato fino ad ottenere uno spessore di 5 mm (16). Realizzate dei dischi utilizzando un coppapasta del diametro di 9 cm (17) e sistemate ciascun disco all’interno di uno stampo per tartellette, foderato con carta forno, del diametro di 7 cm (18).

Crostatine con namelaka fondente, passo 7

Realizzate tutte le tartellette e disponetele su una leccarda foderata con carta forno. Ne otterrete 12. Bucherellate la base con i rebbi di una forchetta (19). Sistemate all’interno di ciascuna tartelletta un quadrato di carta forno e sopra le sfere di ceramica. Cuocete le tartellette in forno statico a 180° per 25 minuti. A questo punto sfornatele (21) e lasciatele raffreddare.

Crostatine con namelaka fondente, passo 8

Eliminate le sfere (22) e gli stampi. Trasferite su una gratella e farcite con la confettura ai lamponi (23). Riprendete la namelaka e lavoratela con le fruste elettriche fino a che non sarà ben montata (24), poi trasferitela in una sac-à-poche con il beccuccio liscio.

Crostatine con namelaka fondente, passo 9

Decorate le tartellette con la namelaka (25), con le nocciole tagliate grossolanamente (26) e i ribes rossi (27).

Crostatine con namelaka fondente, passo 10

Spolverizzate con il cacao amaro (28) e decorate con le foglioline di menta (29).

Conservazione

Le crostatine con namelaka si possono conservare per 2-3 giorni in frigorifero. Si sconsiglia la congelazione.

Consiglio

Potete aromatizzare la frolla con della scorza di limone. Al posto dei ribes potete usare lamponi o fragole. Se preferite potete realizzare una crostata del diametro di 22 cm.

