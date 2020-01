Categoria: Antipasti

Ingredienti per 6 crostoni

Pane integrale multi-cereali 6 fette (50 g ciascuna)

Verza 320 g

Speck 40 g

Valtellina Casera 50 g stagionato

Uvetta 50 g

Pinoli 30 g

Aglio 1 spicchio

Peperoncino fresco 1

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Preparazione

Crostoni con verza, casera e speck, passo 1

Per preparare i crostoni con verza, casera e speck cominciate dalla pulizia della verza. Sfogliatela (1) per ottenere 200 g di foglie e tagliate a listarelle sottili un paio di centimetri (2). Poi sminuzzate finemente il peperoncino e spostatevi ai fornelli (3).

Crostoni con verza, casera e speck, passo 2

In una casseruola scaldate nell’olio il peperoncino e l’aglio, poi tuffate la verza (4), regolate di sale e coprite con il coperchio lasciando cuocere a fuoco dolce per 10 minuti (5). Togliete il coperchio e proseguite la cottura ancora per qualche minuto, lasciando asciugare l’eventuale liquido in eccesso; aggiungete i pinoli (6),

Crostoni con verza, casera e speck, passo 3

e l’uvetta (7). A fine cottura eliminate l’aglio (8) e lasciate intiepidire qualche istante (9).

Crostoni con verza, casera e speck, passo 4

Nel frattempo preriscaldate il forno e ottenete 6 fette dal pezzo di pane tagliando a circa 1,5 cm di spessore (10). Poi grattugiate il casera in una grattugia a maglie larghe (11) e infine tagliate a striscioline lo speck (12).

Crostoni con verza, casera e speck, passo 5

Passate alla composizione. Sistemate il pane su una leccarda con carta forno e guarnite con la verza (13) poi con formaggio (14) e lo speck (15).

Crostoni con verza, casera e speck, passo 6

Bagnate con qualche goccia d’olio tutti i crostoni (16) e cuoceteli in forno, statico a 220°, per circa 8 minuti (17). Ecco pronti i vostri crostoni con verza, casera e speck caldissimi: buon appetito (18).

Conservazione

Sarebbe meglio non conservare o congelare i crostoni di verza, casera e speck perché la consistenza si perderà.

Consiglio

Aggiungete dei pomodori secchi sott’olio oppure delle lamelle di mandorle per arricchire i vostri crostoni di verza, casera e speck!

