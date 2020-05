AGI – Per ventiquattr’ore si è divisa il primato con Trapani, ma da oggi la provincia di Crotone è ufficialmente in testa alla classifica delle aree “Covid free”, libere dal virus che sta infestando il Belpaese dalla fine del febbraio scorso. Per 29 giorni consecutivi, pari a due cicli di incubazione dell’infezione virale, non ci sono stati nuovi casi di contagio da coronavirus né in città né negli altri centri della provincia. Mentre a Trapani, dopo un eguale periodo di tranquillità, proprio ieri si sono manifestati quattro nuovi casi che hanno fatto ripartire la conta dei giorni da zero.

Tutti i tamponi inviati dall’Azienda sanitaria provinciale di Crotone a quella di Catanzaro per l’esame che deve accertare la presenza della malattia,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Crotone diventa una provincia “Covid free”, da 29 giorni nessun contagio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento