crotone,-il-sindaco-si-dimette-dopo-aver-aggredito-con-calci-e-pugni-un-consigliere-comunale
Crotone, il sindaco si dimette dopo aver aggredito con calci e pugni un consigliere comunale

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha rassegnato le dimissioni oggi pomeriggio. La decisione del primo cittadino fa seguito alla denuncia, fatta il giorno prima, poco dopo mezzanotte, dal consigliere Ernesto Ioppoli, il quale aveva reso noto che ieri sera, nel corso di una riunione, Voce lo aveva aggredito con calci e pugni. Motivo del contendere, la realizzazione delle case popolari nel quartiere Tufolo–Farina che l’amministrazione comunale della città pitagorica intende portare avanti, nonostante la contrarietà dei residenti. Pur essendo un esponente della maggioranza, Ioppoli, residente nello stesso quartiere, aveva espresso la propria contrarietà al progetto, e da lì sarebbe scaturita una violenta lite.  

“Non è mia intenzione alimentare polemiche dopo quanto accaduto ieri sera né cercare giustificazioni di sorta”, dichiara Voce in una nota, in cui esprime “pubblicamente le mie più sincere scuse al consigliere Ioppoli e alla città”. “Ma quando solo le parole non bastano – aggiunge – occorre il gesto. Ritengo doveroso compiere un passo indietro per senso di responsabilità istituzionale. Le istituzioni devono essere sempre esempio di equilibrio e rispetto, valori che oggi intendo riaffermare presentando le mie dimissioni”. Voce, nel concludere la nota, auspica che “questo gesto restituisca un clima di serenità politico-amministrativa di cui la città in questo delicato momento ha bisogno”. 

