Crotone, Marrone: “Fino all’espulsione eravamo in partita, dobbiamo fare qualcosa in più”

Il difensore del Crotone, Luca Marrone, ha rilasciato alcune dichiarazioni questa sera a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli per 0-4.

Crotone, le parole di Marrone

“La prestazione deve darci fiducia, ma se la classifica e i punti sono questi dobbiamo fare qualcosa in più. Dobbiamo continuare a lavorare di più, manca qualcosa è chiaro. Ci vuole più attenzione. L’episodio chiave oggi è stata l’espulsione, abbiamo creato contro una squadra forte come il Napoli, poi con l’uomo in meno è diventato tutto più complicato. Svoltare? Secondo me le prestazioni ci sono sempre state, poi però stiamo a commentare un 4-0. Da sabato prossimo inizia un nuovo campionato per noi, con gare alla nostra portata e dovremo affrontarle come finali”.

