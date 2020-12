Il Napoli riparte in Serie A dalla trasferta di Crotone. In Calabria gli azzurri cercano 3 punti fondamentali per dare continuità alle buone prestazioni della stagione, specie quella contro la Roma. Gattuso preparerà la gara come fosse una finale, in previsione del fatto che i suoi potrebbero perdere lucidità e concentrazione sottovalutando l’avversario. Ecco dove vedere il Napoli in tv e in live streaming.

LEGGI QUI I PRECEDENTI DI CROTONE-NAPOLI

Crotone-Napoli, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming

La gara tra Crotone e Napoli sarà trasmessa su Sky, visibile su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite). La gara verrà trasmessa però anche in streaming come sempre. Gli abbonati Sky potranno affidarsi a Sky Go per vedere il match su personal computer o su altri dispositivi mobili, chiaramente previo abbonamento alla tv satellitare. Bisognerà anche scaricare l’app online.Un ulteriore possibilità è costituita da Now Tv. Anche la redazione di calcionapoli1926.it creerà una diretta testuale sempre aggiornata da poter seguire sul nostro sito.

SEGUICI ANCHE SU TWITTER CLICCANDO QUI

The post Crotone-Napoli, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento