Crotone, Pedro Pereira: “Con il Napoli il rosso è stato decisivo, abbiamo giocato alla pari”

Pedro Pereira, esterno del Crotone, ha parlato dell’ultima partita con il Napoli e di come la squadra calabrese potrebbe salvarsi. Secondo l’ex Genoa e Sampdoria i rossoblù possono affrontare chiunque, considerando che sino al momento del rosso a Petriccione la gara con gli azzurri è stata molto equilibrata. Anche altri temi toccati da Pedro Pereira in questa piccola intervista.

Di seguito le parole di Pedro Pereira, esterno del Crotone.

“Contro il Napoli, fino all’espulsione, abbiamo giocato molto bene. Dopo il rosso invece è stata tutta un’altra partita. Il primo gol è tutto merito di Insigne, ma anche dopo aver subito la rete abbiamo continuato a giocare una buona gara. Siamo una squadra che se la gioca contro chiunque però dobbiamo mettere qualcosa in più, ognuno di noi, e forse servirebbe anche un po’ più di ‘fortuna’: magari se riuscivamo a far gol prima, la gara poteva cambiare. Ci stiamo preparando bene per lo Spezia, si percepisce che la mentalità nel gruppo è quella giusta e si sente la volontà di poter giocare questa gara il prima possibile. Secondo me faremo bene”.