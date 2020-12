Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L’allenatore ha commentato la sconfitta dei calabresi contro il Napoli in campionato.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI DI GATTUSO A SKY SPORT

Crotone, Stroppa in conferenza

“L’espulsione ha condizionato il match anche se è stata giusta. Con un uomo in meno, dovevamo correre di più e abbiamo perso riferimenti. E’ stato tutto più difficile. Prima dell’espulsione, la squadra ha fatto un’ottima partita: determinata, abbiamo creato e rischiato il minimo. Dall’invenzione di Insigne, tutto è diventato in salita per noi. Terreno pesante, ma in perfette condizioni e si poteva giocare a calcio. Ci mettiamo alle spalle una parte di campionato impossibile per noi sulla carta. Abbiamo dimostrato di poterci stare, non dobbiamo mollare, abbiamo soltanto due punti ma dobbiamo crederci. La salvezza è alla nostra portata, ci metto la faccia. Sono mancate le misure oggi, eravamo in inferiorità numerica e giocavamo contro il Napoli che può metterti in difficoltà in qualunque momento. Poi c’è Insigne, ha una qualità diversa, che ti punisce. Punto il dito sulle occasioni che creiamo e non riusciamo a concretizzare”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU FACEBOOK

The post Crotone, Stroppa in conferenza: “L’espulsione ha cambiato la gara, ma era giusta. Insigne ha una qualità diversa” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento