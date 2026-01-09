venerdì, 9 Gennaio , 26

Milano, decine di trattori invadono piazza Duca d’Aosta

(Adnkronos) - Decine di trattori stanno invadendo piazza...

Meloni, niente Quirinale: “Sogno di lavorare con Fiorello”

(Adnkronos) - Giorgia Meloni presidente della Repubblica? Meglio...

Meloni e la domanda-fiume in conferenza: “Rischiamo di farci linciare”

(Adnkronos) - "Io e lei rischiamo di farci...

Oreshnik, Russia attacca Ucraina con super missile che può colpire il cuore dell’Europa

(Adnkronos) - Ha una gittata fino a 5.500...
croupier,-ballerini-e-colf:-il-ces-invaso-da-robot-sempre-piu-reali
Croupier, ballerini e colf: il Ces invaso da robot sempre più reali

Croupier, ballerini e colf: il Ces invaso da robot sempre più reali

Video NewsCroupier, ballerini e colf: il Ces invaso da robot sempre più reali
Redazione-web
Di Redazione-web

Addio fantascienza, la presenza nella vita quotidiana a un passo

Las Vegas, 9 gen. (askanews) – Dai croupier che gestiscono i tavoli da gioco, ai fotografi che catturano istantanee perfette, dagli umanoidi che parlano e reagiscono come persone vere, ai robot che ballano, combattono o mostrano incredibili capacità industriali: al CES 2026 è in corso un’invasione, nemmeno troppo silenziosa, di macchine sempre più sofisticate e già utili nella vita quotidiana.Addio alla vecchia fantascienza e ai modellini goffi di un tempo. Mai come quest’anno gli umanoidi sono stati così presenti e convincenti.”È fantastico vedere al CES così tanto entusiasmo nel campo della robotica – ha spiegato Alicia Veneziani di Sharpa – Grazie ai progressi nell’IA e nella Physical IA, oggi possiamo addestrare i robot molto più efficacemente, superando problemi del passato come la scarsità di dati. Le mani dei nostri robot sono molto simili a quelle umane, quindi possiamo addestrarli usando dati su come le persone svolgono le attività. La vera produttività dei robot dipende dalla loro capacità di toccare e sentire: solo così – ha concluso -smetteranno di essere impacciati e diventeranno davvero utili nella vita quotidiana e industriale”Sharpa ha presentato un robot che fa da croupier, smistando le carte con grande destrezza e sensibilità tattile, e un altro che scatta fotografie. Un altro ancora gioca a ping pong e pure bene. Ma tantissimi stand sono invasi da robot di ogni tipo: dagli addetti allo smistamento merci, agli esemplari che ballano con fluidità o che combattono, mostrando incredibili capacità di reazione e resistenza.Esistono poi umanoidi più statici, come quelli di Realbotix, che puntano sull’aspetto iperrealistico, quasi indistinguibili dagli esseri umani. “In generale vogliamo che i nostri robot abbiano un aspetto e un suono il più possibile simili a quelli umani, perché crediamo che questo migliori la capacità delle persone di interagire con loro in modo efficace”, ha spiegato Andrew Kiguel, CEO di Realbotix.E ancora: c’è chi suona il pianoforte, chi raccoglie o piega la biancheria con precisione e pazienza, e non manca nemmeno il robot che prepara un cappuccino perfetto.La tecnologia ha fatto passi da gigante e, anche se molti modelli si muovono ancora sotto supervisione umana, l’autonomia completa è ormai a portata di mano. Il futuro non è mai stato così vicino… e forse anche un po’ inquietante.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.