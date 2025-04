crozza-trump-scatenato:-“i-do-the-f*ck-i-want-and-you-kiss-my…”

Il comico sviluppa le note dichiarazioni del presidente Usa

Roma, 12 apr. (askanews) – E’ un Trump ancora più scatenato del vero presidente Usa, quello impersonato da Maurizio Crozza sul Nove: insulti a non finire e sketch musicale finale con attacchi ai suoi predecessori: un florilegio di comicità e volgarità che sviluppa la nota dichiarazione del presidente americano sui paesi del mondo che sarebbero in fila per elemosinare un accordo sui dazi da lui imposti e poi in parte ritirati nell’ultima settimana.