Crugnola e Ometto vincono il Cir 2020 con Citroen C3 R5

ROMA (ITALPRESS) – Andrea Crugnola e Pietro Ometto con Citroën C3 R5 salgono sul gradino più alto del podio dell’11esimo Tuscan Rewind e vincono il Campionato Italiano Rally 2020. “Sono felicissimo – esulta Crugnola – Meglio di così non potevamo fare. Sono estremamente soddisfatto di questo successo e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al suo raggiungimento, da Citroën Italia, a Pietro, a tutto il team della FPF Sport, i meccanici, il team Pirelli, i tecnici, gli sponsor e tutti coloro che hanno creduto in me. Davvero un ottimo lavoro di squadra che ha dato i suoi frutti, a dimostrazione della tenacia,

