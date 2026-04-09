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Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla
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Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla

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By Redazione-web

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(Adnkronos) – La Fiorentina torna in campo in Conference League. Oggi, giovedì 9 aprile, i viola affrontano – in un match visibile in tv e streaming – in trasferta il Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale della terza competizione europea. La squadra di Vanoli arriva alla sfida dopo aver eliminato il Rakow, mentre gli inglesi hanno battuto l’Aek Larnaca agli ottavi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Crystal Palace-Fiorentina, in campo alle 21:  

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Guessand; Mateta. All. Glasner. 

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli 

La partita tra Crystal Palace e Fiorentina sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

 

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