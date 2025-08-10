domenica, 10 Agosto , 25

Fiamme sul Vesuvio, prefetto: “Ancora al lavoro, incendio si sta marginalizzando”

(Adnkronos) - Dopo le fiamme che hanno incendiato...

Incendio in un rimessaggio di barche a Ostia, alta colonna di fumo sul litorale romano

(Adnkronos) - Un incendio è scoppiato questa mattina...

Refused, l’ultimo atto della band che ha forgiato il punk del futuro

(Adnkronos) - I Refused, band hardcore svedese formatasi...

Germania, i primi 100 giorni di Merz: tra bilancio magro e scontento dei tedeschi

(Adnkronos) - Magro il bilancio dei primi 100...
crystal-palace-liverpool:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv
Crystal Palace-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Crystal Palace-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

DALL'ITALIA E DAL MONDOCrystal Palace-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Primo trofeo della nuova stagione in Inghilterra. Oggi, domenica 10 agosto, Liverpool e Crystal Palace si sfidano, ovviamente a Wembley, nel prestigioso Community Shield, l’equivalente della nostra Supercoppa italiana. La sfida infatti mette di fronte i Reds, vincitori dell’ultima Premier League, e le Eagles, che a sopresa hanno trionfato in FA Cup battendo in finale il Manchester City di Guardiola. 

 

La sfida tra Liverpool e Crystal Palace è in programma oggi, domenica 10 agosto, alle 16 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Wharton, Sosa; Eze, Sarr; Mateta. All. Glasner 

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike. All. Slot 

 

Crystal Palace-Liverpool non sarà trasmessa in diretta televisiva da nessuna emittente in Italia. Il match non sarà visibile nemmeno in streaming. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.