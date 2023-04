CSIS: relazioni Usa-Cina decadute a livelli degli anni ’60

Think tank: riprendere le visite bilaterali e gli scambi accademici

Roma, 7 apr. (askanews) – Le relazioni tra Stati uniti e Cina si sono così deteriorate da esser tornate ai livelli precedenti a quelli della storica visita di Richard Nixon del 1972 che aprì le relazioni tra Pechino e Washington. Lo segnala un rapporto intitolato “Breaking the Ice” pubblicato oggi dal Center for Strategic and International Studies (CSIS), che auspica una ripresa immediata delle visite bilaterali e degli scambi di personale accademico tra i due paesi, al momento ai ferri corti.

I due autori del rapporto – Scott Kennedy, consigliere senior e presidente fiduciario in economia e commercio cinese presso il CSIS, e Wang Jisi, presidente fondatore dell’Istituto di studi internazionali e strategici presso l’Università di Pechino – hanno effettuato ciascuno visite rompighiaccio nel paese dell’altro durante il culmine della pandemia di Covid-19 lo scorso anno nel tentativo di riavviare i rapporti.

“Nell’ultimo decennio, in particolare negli ultimi cinque anni, le relazioni si sono drammaticamente deteriorate, a livelli di animosità mai visti dalla fine degli anni ’60”, afferma il rapporto. Questa riduzione dei contatti “non è solo un prodotto del peggioramento dei legami, ma ha anche contribuito al declino delle relazioni”.

La visita di Wang negli Stati Uniti la scorsa primavera, al tempo dell’invasione russa dell’Ucraina, è stata seguita dal viaggio di Kennedy circa sei mesi dopo, pcoo prima che la Cina abbandonasse i suoi controlli zero-Covid e iniziasse a riaprirsi al mondo esterno.

Il rapporto afferma che nessun altro dei think tank di Pechino o Washington è stato in grado di effettuare una visita del genere dal marzo 2020, quando la Cina ha imposto severi controlli sui viaggi di Covid-19. “Tutti gli interlocutori statunitensi con cui ho parlato pensavano che sia la Cina che gli Stati Uniti dovessero essere ritenuti responsabili della spirale discendente delle relazioni bilaterali”, ha detto Wang del suo viaggio. “Le politiche di parte hanno portato alla competizione tra i politici statunitensi per mostrare la loro durezza nei confronti della Cina”.

Wang ha affermato che la sua conversazione con le controparti statunitensi sul conflitto ucraino e le sue implicazioni per le relazioni Cina-Usa è stata straordinariamente sincera e utile per entrambe le parti, in particolare perché “siamo stati in grado di cogliere questa rara e preziosa opportunità di comunicazione faccia a faccia”, ha scritto.

Dal canto suo Kennedy ha affermato che ciò che ha visto e sentito sulla relazione tra i due paesi in Cina è stato “preoccupante” e la mancanza di una comunicazione diretta e faccia a faccia ha contribuito all’irrigidimento degli atteggiamenti. Ha inoltre rilevato che le persone del governo, degli affari e del mondo accademico “erano ansiose di incontrarsi e scambiare opinioni”, ma alcuni di loro pensavano che “sarebbe estremamente difficile ottenere un ripristino riuscito che stabilizzi i legami”

Nell’ultimo anno, le tensioni tra i due paesi non hanno mostrato segni di allentamento su questioni come la tecnologia, Taiwan, il Mar cinese meridionale e la guerra in Ucraina.

La Cina ha tagliato diversi canali di comunicazione tra militari e altre aree di dialogo lo scorso agosto, tra cui il cambiamento climatico e la lotta al traffico di droga, dopo che l’allora portavoce della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha visitato Taiwan – un viaggio che Pechino ha visto come una grave violazione della sua sovranità.

Gli autori hanno notato che l’elevata possibilità di crisi ha reso il dialogo “più urgente che mai” e hanno esortato entrambe le parti a prendere provvedimenti per affrontare le preoccupazioni dell’altro e a ripristinare i collegamenti diretti nell’intero arco delle due società dopo la fine delle politiche cinesi zero-Covid.

Inoltre hanno chiesto a entrambe le parti a impegnarsi ad accelerare l’elaborazione delle domande di visto per viaggiatori come turisti, studenti, accademici e uomini d’affari, nonché ad accelerare il ripristino dei voli diretti.

Il rapporto afferma che i due governi dovrebbero impegnarsi per la piena ripresa delle relazioni accademiche di persona, compresi molti passi che potrebbero essere presi “immediatamente o entro pochi mesi”, afferma il rapporto.

