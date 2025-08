csm,-parlamento-ha-eletto-daniele-porena

(Adnkronos) – Con 333 voti Daniele Porena, professore di diritto costituzionale, candidato indicato dal centrodestra, è stato eletto dal Parlamento riunito in seduta comune nuovo componente laico del Csm, in sostituzione della dimissionaria Rosanna Natoli. La maggioranza richiesta era dei tre quinti dei votanti, 287 su 477. Le schede bianche sono state 123, le nulle 21.

Professore di diritto costituzionale e pubblico all’Università degli studi di Perugia, Daniele Porena, 49 anni, è nato a Teramo. Si è laureato in Giurisprudenza con 110/110 e lode all’Università degli studi di Perugia. Ha svolto inoltre un master universitario di II livello in Diritto e tecnica degli appalti pubblici e un dottorato di ricerca in ‘Teoria dello Stato e delle istituzioni politiche’.

Porena è direttore del Centro interistituzionale di studi e alta formazione in materia ambientale (Cisafa), istituito dall’Università degli studi di Perugia ed Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) Umbria; membro della giunta del Dipartimento di Filosofia, Scienze umane, sociali e della formazione dell’Università degli Studi di Perugia per il triennio accademico 2022-2025 e del consiglio direttivo del Centro di Atenco per la formazione dei docenti per il triennio accademico 2022/2025. Abilitato all’esercizio della professione di avvocato, è stato iscritto dal 2009 al 2010 all’elenco speciale dei professori universitari (Ordine di Perugia) e, successivamente, fino all’ottobre 2019, all’albo ordinario dell’ordine degli avvocati del foro di Perugia. Iscritto all’albo per il patrocinio presso la Corte di Cassazione e presso le altre giurisdizioni superiori dal 2011 all’ottobre 2019.

Più volte ascoltato in qualità di esperto dalle Commissioni permanenti Affari Costituzionali di Camera e Senato, è membro della Commissione interministeriale nominata dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e dal ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa incaricata di elaborare uno schema di legge delega per il riassetto e la codificazione della normativa in materia ambientale. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di contributi.

Il neoconsigliere del Csm è stato candidato alle scorse elezioni per rettore dell’Università degli Studi di Perugia ma alla fine al ballottaggio aveva avuto la meglio lo sfidante, Massimiliano Marianelli, che guiderà l’ateneo per il sessennio 2025-2031 entrando in carica da novembre. In passato Porena è stato consigliere comunale a Perugia nelle file di Alleanza nazionale.