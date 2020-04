Cuadrado: “Juve un grande club, mi ha aiutato molto dopo il Chelsea. Futuro? Spero una cosa”

​Juan Cuadrado, esterno di proprietà della ​Juventus, ha parlato in una lunga intervista per Il canale colombiano CANAL Rcn. Il giocatore ha parlato di calcio giocato, dell’avventura alla Juventus ma anche del suo rapporto con Allegri. Ecco le sue parole riportate da Tuttojuve.com. Cosa significa la Juventus per te? “Un grandissimo club sono contento di stare qui, una famiglia, come stare a casa, mi ha aiutato molto dopo Londra. Ti rendono tutto più semplice, il calcio, tutto, sono contento ho… continua a leggere sul sito di riferimento