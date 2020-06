Cuadrado: “Non era facile contro la difesa del Napoli, ora pensiamo al campionato”

Juan Cuadrado, calciatore della Juventus, ha commentato la sconfitta dei bianconeri contro il Napoli nella finale di Coppa Italia.

Cuadrado: “Non era facile contro la difesa del Napoli”

“Il Napoli ha difeso bene tutti gli spazi e non era facile. Dobbiamo guardare avanti e pensare al campionato. C’è amarezza, ci tenevamo a vincere la coppa. Non è facile ricominciare dopo l’emergenza coronavirus, ma questo è il calcio. Ronaldo era triste per il risultato, ma i rigori sono una lotteria. Sarri ci ha dato grandi motivazioni. Volevamo vincere la coppa, ma non è stato cosi. Da questo dobbiamo imparare, ma siamo professionisti e guarderemo avanti. Dal campo sembrava che stessimo giocando come vuole il mister. Dobbiamo migliorare ancora tanto, contro una squadra che si è difesa molto bene. Cercavamo di andare nell’uno contro uno ma era difficile trovare gli spazi, abbiamo provato molti cross ma non è andata bene. Veniamo da un momento difficile, ma abbiamo il tempo per prepararci per bene e ritrovare la concretezza sotto porta”.

