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Cuba alle prese con un nuovo blackout generale
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Cuba alle prese con un nuovo blackout generale

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Mentre Trump minaccia di “prendere” l’isola

Roma, 17 mar. (askanews) – Nuovo blackout generale a Cuba. La compagnia elettrica nazionale (UNE), collegata al ministero dell’Energia, ha dichiarato sui social la “disconnessione totale del sistema elettrico nazionale”.Il Paese, che conta 9,6 milioni di abitanti, è soggetto da oltre due anni a ripetute interruzioni di corrente su vasta scala, che talvolta durano per giorni. All’inizio di marzo, due terzi dell’isola, compresa L’Avana, erano già stati colpiti da un’interruzione di corrente.Ma questo nuovo blackout generale, il sesto dall’ottobre 2024, si è verificato in un contesto particolarmente teso. L’economia cubana è in forte crisi, paralizzata dal blocco energetico imposto da Washington dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro all’inizio di gennaio. Da due mesi, le forniture di petrolio provenienti dal Venezuela, principale fornitore dell’Avana, sono interrotte e l’amministrazione Trump minaccia di sanzionare qualsiasi Paese che invii petrolio all’isola caraibica.In questo contesto, il persidente Usa, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, ha affermato: “Credo che avrò l’onore di prendere Cuba. Che io la liberi o la prenda, penso di poter fare qualsiasi cosa voglia”. Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti sono in trattativa con L’Avana sul futuro del Paese, definendo Cuba “una nazione molto indebolita in questo momento”.Il presidente cubano ha ribadito che eventuali negoziati dovranno avvenire nel rispetto della sovranità nazionale e senza interferenze negli affari interni.

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