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Cuba, arriva petroliera russa con via libera di Trump. Presidente Usa: “Non cambia niente, l’isola è finita” ﻿
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Cuba, arriva petroliera russa con via libera di Trump. Presidente Usa: “Non cambia niente, l’isola è finita” ﻿

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(Adnkronos) – La petroliera russa Anatoly Kolodkin, con un carico di circa 730mila barili di greggio, è arrivata a Cuba. “La Russia considera suo dovere farsi avanti e fornire la necessaria assistenza ai nostri amici cubani”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha espresso “il compiacimento” di Mosca per l’arrivo della petroliera. Le dichiarazioni di Peskov giungono dopo che Donald Trump ha annunciato che sarebbe stato permesso alla petroliera russa di attraccare sull’isola, dove lui stesso da settimane sta imponendo il blocco delle forniture energetiche.  

“Non possiamo mostrarci indifferenti di fronte alla situazione disperata in cui vivono oggi i cubani”, ha affermato ancora Peskov, aggiungendo che Mosca che continuerà a lavorare per offrire assistenza a Cuba e che la questione è stata sollevata negli incontri avuti nelle scorse settimane con funzionari di Washington.  

“Se un Paese vuole inviare un po’ di petrolio ora a Cuba, io non ho problemi, che sia la Russia o un altro Paese che lo voglia fare”, ha detto Trump, annunciando il suo via libera. “Non avrà nessun impatto, Cuba è finita che riceva o no un carico di petrolio, questo non avrà valore”, ha aggiunto il presidente Usa, parlando con i giornalisti la notte scorsa a bordo dell’Air Force One. 

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