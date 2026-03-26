giovedì, 26 Marzo , 26

Turchia, la denuncia di Ankara: “Nostra petroliera attaccata nel Mar Nero”

(Adnkronos) - Petroliera turca Altura attaccata al largo...

Terremoto nel Pistoiese, scossa di magnitudo 4.1: avvertita anche a Firenze e Bologna

(Adnkronos) - Terremoto oggi giovedì 26 marzo in...

Caro carburanti, prezzo benzina e diesel in aumento anche oggi: quanto costano al litro

(Adnkronos) - Prezzi medi nazionali di benzina e...

Edenred, Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto

(Adnkronos) - L’Autorità garante della concorrenza e del...
HomeVideo NewsCuba, l'Onu propone un piano d'aiuti per la crisi energetica
cuba,-l’onu-propone-un-piano-d’aiuti-per-la-crisi-energetica
Cuba, l’Onu propone un piano d’aiuti per la crisi energetica
Video News

Cuba, l’Onu propone un piano d’aiuti per la crisi energetica

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Pacchetto da 94,1 milioni di dollari per mantenere servizi essenziali

Milano, 26 mar. (askanews) – L’Onu ha proposto un pacchetto di aiuti di emergenza da 94,1 milioni di dollari per mantenere i servizi essenziali per le persone più vulnerabili a Cuba e “salvare vite umane”. Lo ha affermato Francisco Pichon, coordinatore delle Nazioni Unite a Cuba. Questo pacchetto include forniture di carburante per far fronte all’attuale crisi energetica, aggravata dal blocco petrolifero imposto all’isola comunista dagli Stati Uniti a partire da gennaio.

Previous article
“Non ci credo” è il nuovo singolo di Gabriele Lopez
Next article
Trasporto locale, scuola e stampa: venerdì 27 marzo è sciopero. Orari e fasce di garanzia

POST RECENTI

Video News

“Non ci credo” è il nuovo singolo di Gabriele Lopez

Un viaggio introspettivo sulla rottura nelle relazioniRoma, 26 mar. (askanews) - Si intitola "Non ci credo": è il nuovo brano di Gabriele Lopez pubblicato dall'etichetta...
Video News

Trump: stiamo vincendo, gli iraniani trattano ma hanno paura di dirlo

"perché pensano che verrebbero uccisi dalla loro gente"Milano, 26 mar. (askanews) - "Stiamo vincendo come mai prima d'ora in Medio Oriente con l'Iran. E datemi...
Video News

ALFS 2026, sicurezza e innovazione contro lo sfruttamento dell’Africa

Militari e aziende a Roma per parlare di futuro del continenteRoma, 25 mar. (askanews) - Si è tenuto in questi giorni a Roma il Summit...
Video News

Italian Design Week 2026 a Washington: Rigenerazione e Re-Design

L'evento promosso da IMARK, guidata da Roberta Marcenaro LyonWashington DC, 25 mar. (askanews) - A Washington DC si è conclusa la quinta edizione della Italian...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.