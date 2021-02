Cucchi: “Il Napoli non sapeva cosa fare. Ora al ritorno servirà un’impresa”

Su Twitter, il noto giornalista Riccardo Cucchi ha commentato la prestazione del Napoli contro il Granada. La squadra di Gattuso è uscita sconfitta dalla sfida per 2-0. Di seguito le parole del giornalista.

Cucchi Granada-Napoli

Cucchi sulla sfida di Granada:

“Dopo il primo tempo. La squadra non sa cosa fare. E comunque le assenze pesano enormemente. Non è cambiato molto nel secondo tempo. A Napoli ci vorrebbe un’ impresa per recuperarla.

