Cucchi: “Juventus favorita per il campionato, ma occhio al Napoli”

Riccardo Cucchi, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di tuttojuve.com in merito alla lotta scudetto del prossimo anno. Di seguito le parole evidenziate.

Cucchi: “Juventus sempre favorita”

La Juventus chiaramente parte da favorita, sono anni che vince. Quest’anno forse qualcosa potrà cambiare: l’Inter è da tenere in forte considerazione, ma non solo. Occhio al Napoli e al Milan, senza dimenticare l’Atalanta e la Lazio. Sono tutte squadre interessanti e potranno dare del filo da torcere a Juventus e Inter. Pirlo? E’ una domanda che ci facciamo tutti ultimamente. Ad ora non possiamo rispondere: si può dire che Andrea è stato un grande calciatore, ma il campo – come allenatore – è un’altra cosa. Si dovrà attendere il corso del tempo, poi si tireranno giù le somme.

