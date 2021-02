L’Atalanta vince per 4-2 contro il Napoli e guadagna tre punti importanti. Tre punti d’oro che permettono ai bergamaschi di fare un balzo in avanti e di superare proprio Napoli, Juventus e Lazio in classifica. A commentare il match, nel post partita, è stato il giornalista Riccardo Cucchi.

Cucchi su Atalanta-Napoli: “Che gran giocatore Muriel, su Zielinski invece…”

Di seguito il tweet del giornalista Riccardo Cucchi su Atalanta-Napoli:

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/CucchiRiccardo/status/1363563819377778692″]

The post Cucchi su Atalanta-Napoli: “Che gran bel giocatore Muriel, su Zielinski invece…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento