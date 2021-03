Cucchi: “Zielinski micidiale! Chi non è tifoso del Napoli si è divertito”

Riccardo Cucchi, noto giornalista, ha commentato la partita tra Sassuolo e Napoli, terminata 3-3, elogiando Zielinski per il gol.

Cucchi su Zielinski

“Le cose migliori del primo tempo di Sassuolo-Napoli per me: il gol di Zielinski, micidiale con il sinistro da quella posizione, e la costruzione dell’azione del Sassuolo sfociata poi nel rigore. Mettiamola così: chi non è tifoso del Napoli e del Sassuolo si è divertito. Chi ci mette il cuore guardando una partita un po’ meno…”.

