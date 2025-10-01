mercoledì, 1 Ottobre , 25

cuchel-(commercialisti),-tutelare-i-professionisti-nel-ddl-concorrenza
Cuchel (commercialisti), tutelare i professionisti nel DDL concorrenza

Redazione-web
Di Redazione-web

Appello del presidente nazionale di Anc sul disegno di legge all’esame a Palazzo Madama

L’Associazione Nazionale Commercialisti lancia l’allarme sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, ora all’esame della 9ª Commissione del Senato.

Tra i numerosi emendamenti presentati, alcuni puntano ad affidare ai tributaristi funzioni delicate come il rilascio del visto di conformità, l’asseverazione e persino la rappresentanza tecnica in giudizio.

“Non si può ignorare – dichiara Marco Cuchel (nella foto), presidente ANC – che la professione di commercialista è regolata da norme precise e vincolanti: l’uso del titolo, la formazione obbligatoria, il codice deontologico, gli obblighi assicurativi, la vigilanza che l’ordine esercita sugli iscritti, senza contare il percorso di studi e di formazione, con tirocinio e il superamento di un esame di Stato.

Requisiti che non sono meri adempimenti burocratici, ma garanzie per cittadini, imprese e per lo stesso Stato”.

Secondo ANC, l’estensione di tali funzioni a soggetti non iscritti a un ordine professionale rischia di abbassare gli standard di affidabilità e di compromettere la tutela della fede pubblica.

“Esprimiamo la nostra netta contrarietà – conclude Cuchel – a emendamenti che minano ingiustificatamente le prerogative delle professioni ordinistiche. È urgente un intervento del legislatore per mettere ordine e superare le ambiguità della legge 4/2013, che oggi mostra tutta la sua inadeguatezza”.

