Cucina italiana patrimonio Unesco, Mutti: ci riempie di orgoglio

Redazione-web
Di Redazione-web

Food italiano cardine nostro export: oltre 70 mld in costante crescita

Milano, 10 dic. (askanews) – “E’ una bellissima notizia che ci riempie di orgoglio. Il food italiano è un elemento cardine delle nostre esportazioni, oltre 70 miliardi in costante crescita, una eccellenza. E questo riconoscimento è veramente la ciliegina sulla torta di quella che è una delle tante eccellenze del made in Italy”. Così Francesco Mutti, presidente di Centromarca e Ceo dell’omonima azienda di trasformazione del pomodoro, ha commentato a caldo il riconoscimento per la cucina italiana di patrimonio dell’umanità da parte dell’Unesco, a margine del consueto punto stampa di fine anno dell’associazione dell’industria di marca italiana a Milano.

