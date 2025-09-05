venerdì, 5 Settembre , 25

SuperEnalotto, numeri e combinazione vincente oggi 5 settembre

Armani, l’ultima telefonata al sindaco di Milano Beppe Sala: “Era il 6 agosto, lui un amico vero”

Alcaraz-Djokovic, oggi diretta semifinale US Open

Regionali Puglia, Decaro candidato per il centrosinistra: “Andiamo a vincere”

Cucinotta ricorda Armani: “Qui a Venezia il primo red carpet con lui”

Cucinotta ricorda Armani: “Qui a Venezia il primo red carpet con lui”

Mi ha fatto splendere nei momenti più importanti della mia vita

Venezia, 5 set. (askanews) – “Per me Venezia è un ricordo di Giorgio Armani, perché la mia prima volta qui è stata proprio con lui, che mi ha accompagnato sul red carpet e mi ha vestita e mi è stato vicino perché non era facile, Massimo (Troisi, ndr) non c’era più ed ero emotivamente molto scossa”: lo ha raccontato Maria Grazia Cucinotta alla Mostra di Venezia in occasione della presentazione del film “The Sound of Flames”, diretto a quattro mani dalla regista cinese Ye Yiyun e l’italiano Giuseppe Ferlito, di cui è madrina.”Mi stringeva la mano e poi mi è sempre stato vicino nelle occasioni più belle della mia vita: dagli Oscar, alla prima di James Bond, a tutte le altre prime, al mio matrimonio. È stato un percorso di 20 anni e lui mi ha sempre fatto splendere con estrema eleganza”, ha aggiunto l’attrice, sottolineando che Giorgio Armani lascia “Giorgio Armani, il suo nome in giro per il mondo, lascia tutto quello che è il Made in Italy, noi siamo Made in Italy anche grazie a lui, fieri di essere italiani”.Il film narra il viaggio interiore di Meng Ran, un affermato poeta cinese che, durante un viaggio in treno, rievoca i ricordi dell’infanzia e della giovinezza vissuta nel periodo conclusivo della Rivoluzione Culturale.Maria Grazia Cucinotta è considerata un’icona del cinema italiano in Cina, dove ha preso parte a numerosi progetti e che meglio di ogni altro artista rappresenta il legame e fusione tra le due rispettive arti cinematografiche.

