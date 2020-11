Culla di trasporto riscaldante per neonati donata al Policlinico di Bari

BARI (ITALPRESS) – Una culla di trasporto riscaldante per neonati è stata donata all’unità operativa di neonatologia e terapia intensiva neonatale del Policlinico di Bari dal distretto Rotaract di Puglia e Basilicata. Corredata da una coperta e da un materasso riscaldante potrà essere impiegata per il trasporto intra ospedaliero di neonati che non hanno bisogno di respiratore portatile. Soprattutto nei nati pretermine è molto importante mantenere la stessa temperatura del corpo materno e la culla ha un sistema di riscaldamento che consente di regolare la giusta temperatura nel transito dalla sala parto al reparto o in caso di spostamenti in altri ambienti per l’esecuzione di esami strumentali.

