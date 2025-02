Cultura, a Roma l’evento TEDxPiazzaCampodeFiori “Super Errors”

Tra gli speaker anche i Nobel Michael Spence e Muhammad Yunus

Roma, 21 feb. (askanews) – Errore come opportunità per mettersi in gioco, sbagliare, imparare e cambiare: questo il tema centrale su cui verterà il TEDxPiazzaCampodeFiori “Super Errors”, che si terrà domani a Roma (dalle ore 15) a Palazzo Orsini Taverna, in zona Campo de’ Fiori.

Tanti gli ospiti che si avvicenderanno sul palco, rappresentanti di esperienze ed expertise diverse; si va dai due premi Nobel Michael Spence, premio per l’economia nel 2001, e Muhammad Yunus, Nobel per la Pace nel 2006 ed attuale premier del Bangladesh, al mondo del giornalismo con la conduttrice Myrta Merlino, all’editoria con lo scrittore Gianrico Carofiglio e al giornalista e autore finalista al premio Strega 2024 Paolo di Paolo. Saliranno sul palco anche l’attrice e operatrice di teatro in contesti di alta vulnerabilità Silvia Degrandi, la Senior Vice President Content Networks and Streaming Local Productions Italy and Iberia Laura Carafoli, lo scrittore e autore tv Antonio Losito, il fotografo Maki Galimberti, la presidente di Borsa Italiana e vicepresidente de Il Sole 24 Ore S.p.A. Claudia Parzani, la psicoterapeuta PhD e direttore scientifico di NEVER GIVE UP Onlus Stefania Sinesi, l’esperto di IA e sviluppatore software per le auto a guida atutonoma Waymo Nicola Macchitella e il presidente e fondatore della prima impresa sociale nel carcere di Bollate, bee4.altre menti, Giuseppe (Pino) Cantatore.

Proprio attraverso le storie e le riflessioni condivise dagli speaker, il pubblico sarà invitato a riconsiderare il proprio rapporto con l’errore. A fare da host sul palco di questo evento ci saranno Mariangela Pira, giornalista di SkyTG24 e Frank Pagano, advisor, azionista e autore.

“Per chi sbaglia, chi inciampa, cade e si rialza. Per chi osa quando gli altri esitano. L’errore insegna, modella, rivela strade che nessuno ha ancora percorso. Chi teme l’errore resta fermo. L’errore è il segno che ci si sta muovendo, che si sta provando a cambiare il mondo. Le persone che cambiano il mondo non hanno paura di sbagliare. Hanno paura di non averci provato. E alla fine, sono proprio quelli che sbagliano, che imparano, che non si arrendono, a fare davvero la differenza” ha dichiarato Simona Sinesi, licenziataria e organizzatrice di TEDxPiazzaCampodeFiori “Super Errors”, docente di Social Innovation presso l’Università di Tor Vergata e di Marketing presso l’Università Cattolica di Milano e l’Università Lumsa di Roma e di Palermo, Senio Executive Fellow SDA Bocconi, che collabora con il Premio Nobel ed ospite del TEDxPiazzaCampodeFiori Professor Muhammad Yunus con l’obbiettivo di diffondere in tutto il mondo gli Yunus Center.

L’evento è organizzato sotto la licenza TEDxPiazzaCampodeFiori e gode dell’alto patrocinio del Parlamento Europeo e del patrocinio del Comune di Roma ed ha Superhumans come main sponsor.