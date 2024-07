cultura,-al-pirellone-celebrato-il-“comasco”-plinio-il-vecchio

Caruso(R.Lombardia): un orgoglio nazionale tutto lombardo

Milano, 23 lug. (askanews) – “Plinio il Vecchio può essere considerato un orgoglio nazionale tutto lombardo, essendo nato a Como e, senza dubbio, una delle personalità storiche più illustri del territorio lariano, celebre in tutto il mondo”. Così l’assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso, in occasione della presentazione, in anteprima oggi al Pirellone, del volume ‘Plinio il Vecchio. Un sapere universale’ di Luca Levrini. L’appuntamento è stato organizzato in Consiglio regionale, rappresentato dal consigliere Anna Dotti, con la collaborazione del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Bimillenario Pliniano.

“La sua eredità deve essere celebrata e valorizzata come un doveroso omaggio a un ‘custode’ di una memoria e un’identità che abbiamo il compito di conservare, promuovere e trasmettere alle nuove generazioni” ha aggiunto Caruso.

“Celebrare la figura di Plinio il Vecchio – ha sottolineato l’assessore – significa esaltare l’importanza e il valore del sapere classico. Il suo studio continua a essere indispensabile in ambito culturale e storiografico. Difendere il patrimonio pliniano equivale a difendere la cultura italiana che, per il suo sviluppo, ha preso ispirazione proprio dal sapere antico”.