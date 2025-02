Cultura, i saggi ‘Yog-Sothothery’ per riscoprire H. P. Lovecraft

Domani la presentazione ad Avezzano del volume edito Castelvecchi

Roma, 7 feb. (askanews) – Domani, sabato 8 febbraio, alle 17,30, nella sala Irti dell’ex scuola Montessori di Avezzano, si terrà la presentazione della raccolta di saggi “Yog-Sothothery”, edita da Castelvecchi e curata da Salvatore Santangelo. Il volume esplora la figura di H.P. Lovecraft, attraverso il termine “Yog-Sothothery”, utilizzato dallo stesso grande autore americano per descrivere la sua cosmogonia, più comunemente conosciuta come “Ciclo di Cthulhu”, una definizione successivamente adottata da August Derleth.

I saggi (scritti da Angelo Clementi, Virginia Como, Pietro Guarriello, Adriano Monti Buzzetti Colella, Miska Ruggeri e Paolo Mariani) mettono in evidenza la sorprendente attualità dell’opera di Lovecraft, rivelando dinamiche socio-culturali profonde e aspetti ancestrali dell’animo umano che trascendono il tempo.

“Questi scritti offrono un’analisi approfondita della figura e delle opere di Lovecraft, mirando a restituire al pubblico la vera essenza del suo genio, oltre gli stereotipi consolidati nel tempo,” spiega il curatore. Oltre a Santangelo, alla presentazione interverranno Angelo Clementi e Virginia Como, con la moderazione di Patrizia Lusi. Un’occasione per scoprire e riscoprire uno dei più affascinanti e controversi autori della letteratura mondiale.