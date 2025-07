Cultura, Malfitano: a EOLIè25 protagonisti “Amore e Tradimento”

Festival culturale a Lipari. Già al lavoro per la sesta edizione

Roma, 16 lug. (askanews) – “Per questa quinta edizione abbiamo scelto questo tema estremamente complesso, un pò difficile, che mette un pò a disagio. Amore e Tradimento. E abbiamo invitato grandissimi artisti, in primis Emilia Kabakov da New York, ebrea ucraina che con il marito Ilya ha riempito il mondo di installazioni provocatorie che lasciano pensare. E ci ha lasciato qui a Lipari due sculture meravigliose. Poi abbiamo invitato il maestro Rizzuto con delle opere scultoree molto forti. E tanti altri artisti ed ospiti, Marcello Veneziani con una sua lectio su Amore e Tradimento. Il direttore d’orchestra Beatrice Venezi, che ci ha parlato anche lei di questo binomio difficile. Ed ancora un cortometraggio di Linus Acosta. Cercando di rispondere a quello che è il desiderio di vivere in modo completo la propria vita affrontando seriamente materie spesso difficili. E ci siamo divertiti parecchio. Ora stiamo gia pensando al prossimo anno, dal 4 luglio 2026. Sto già immaginando con gli artisti cosa faremo e cosa proporremo tra Lipari e forse Salina, con una punta legata all’ambiente, questo ambiente che ci preserva da cose che non desideriamo perchè vogliamo continuare a vivere pienamente”.E’ il bilancio di EOLIè25 – Arte, Letteratura e Società, fatto da Francesco Malfitano, promotore e organizzatore con l’Associazione culturale ETS Un Sanpietrino del festival culturale al quinto anno consecutivo.Dal 2021, anno della prima edizione dedicata alla “ripartenza” post-Covid, sono stati affrontati temi quali le “eccellenze umane” (2022), la “felicità” (2023) e “amicizia e solitudine” (2024). Nel 2025 “Amore e Tradimento”.Anche quest’anno, l’evento si è tenuto, con grande partecipazione, a Lipari nello straordinario chiostro normanno-benedettino dell’anno mille, nel cuore dell’acropoli, oltre che nelle varie e suggestive piazze storiche dell’isola, dall’11 al 14 luglio 2025, con prosecuzione delle mostre per i successivi trenta giorni.