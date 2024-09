Cultura, Rete dell’800 Lombardo: weekend di festa nei musei

Terza edizione sabato 21 e domenica 22 settembre

Milano, 13 set. (askanews) – Visite guidate, laboratori didattici, mostre, focus espositivi e conferenze: sono queste le attività, per lo più gratuite, in programma in tutta Lombardia per la III edizione del Weekend della Rete dell’800 Lombardo prevista per sabato 21 e domenica 22 settembre. Due giorni di festa nei musei attorno al tema Guardare i libri, leggere i dipinti, con approfondimenti dedicati al patrimonio librario, non sempre accessibile al grande pubblico, custodito dalle istituzioni della Rete. Codici miniati, libri illustrati con calcografie e litografie, volumi dalle speciali legature, romanzi storici e testi teatrali creano connessioni inaspettate con le opere esposte: un’occasione per rileggere le tante e diverse collezioni d’arte da un punto di vista inedito.

In ottobre, martedì 22 e mercoledì 23, le due giornate di studi a Milano presso Museo Poldi Pezzoli e Castello Sforzesco completano l’offerta della Rete per il 2024. Le arti applicate in Lombardia nell’Ottocento: artisti, collezionisti, esposizioni e musei è il titolo della due giorni a cura di Marco Albertario, Roberta D’Adda, Lavinia Galli e Francesca Tasso che hanno invitato numerosi studiosi per approfondire aspetti differenti dell’affascinante mondo delle arti applicate: dalla suppellettile Sachsen-Meiningen di Villa Carlotta al “gabinetto callitecnico” del marchese Malaspina dei Musei Civici di Pavia, dall’ebanisteria cremonese di età neoclassica alle tappezzerie del Museo Bagatti Valsecchi, passando per vicende personali e storiche di collezionisti e istituzioni, studi e stili. L’appuntamento è aperto al pubblico con partecipazione gratuita.

Le iniziative sono realizzate con il contributo di Regione Lombardia e in collaborazione con Associazione Abbonamento Musei.