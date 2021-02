Cultura, una strategia per il rilancio in Toscana

Continua a ritmo serrato la campagna di ascolto della V Commissione, guidata da Cristina Giachi (Pd), con il mondo della cultura e dell’arte. Questa mattina, giovedì 11 febbraio, sono stati auditi alcuni operatori teatrali, in merito alla riapertura dei teatri; il coordinatore delle Residenze artistiche toscane, per presentare l’ambito delle attività; la direzione regionale “Istruzione e formazione” per un focus sull’azione “Leggere: Forte!”.

Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino hanno puntato l’accento sul “silenzio colpevole, disumano e irragionevole calato sul mondo della cultura” per dire, con voce forte e decisa: “noi siamo urgenti e siamo in grado di leggere il tempo che stiamo vivendo”,

