Cultura, Vibo Valentia è la Capitale italiana del libro 2021

La Capitale italiana del Libro 2021 è Vibo Valentia. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Sono sei le città finaliste che si sono contese il titolo: oltre Vibo Valentia, Ariano Irpino, Caltanissetta, Campobasso, Cesena, Pontremoli. La città vincitrice riceverà dal ministero della Cultura, tramite il Centro per il Libro e la Lettura, un contributo pari 500mila euro per la realizzazione del progetto.

LA SINDACA DI VIBO VALENTIA IN LACRIME: “È IL NOSTRO RISCATTO”

“Sono emozionata come non mai. Stiamo facendo un grande percorso come amministrazione per il riscatto della nostra comunità, per portarla avanti, perché la mia città è sempre stata considerata ultima in tutte le graduatorie, e noi invece vogliamo essere orgogliosamente i primi e concorrere in Italia e nel mondo a testa alta. Vibo Valentia è una città bella, piena di straordinarie bellezze e soprattutto fatta di tanta bella gente che legge, che scrive, che ha consapevolezza e un alto senso di identità e di appartenenza”. Lo ha detto tra le lacrime Maria Limardo, sindaca di Vibo valentia, città appena proclamata dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, Capitale italiana del Libro 2021.

