Cuore d’oro Politano: l’attaccante azzurro partecipa a un evento benefico – FOTO

Matteo Politano, attaccante del Napoli partecipa a un evento benefico per sostenere la ricerca contro il cancro. Ecco il messaggio condiviso sui social dall’ex Sassuolo e Inter: “Questo weekend saremo tutti in campo al fianco dei 5.300 ricercatori AIRC per mettere il cancro fuori gioco. Facciamo subito il nostro #GolPerLaRicerca mandando tanti SMS al 45521. Diciamo tutti insieme contro il cancro io ci sono!”.

