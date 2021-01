Secondo quanto riferito dal portale Vnews (con tanto di foto allegata), l’Atalanta, reduce dalla brillante vittoria di Benevento, dopo aver lasciato il capoluogo sannita, si è fermata a Caianello. La dea infatti, prima di imboccare la superstrada, ha deciso di fermarsi per una breve sosta ristoratrice. In particolare, il club caro al presidente Percassi si è fermato al al Caffe Vesuvio.

Il Papu è il grande assente

Calciatori e membri dello staff hanno così sorseggiato un buon caffè e hanno approfittato della sosta per acquistare i rinomati dolci della pasticceria annessa all’esercizio commerciale. Un momento di normalità e di gioia (del resto non c’è niente di meglio per festeggiare la vittoria) in un periodo a dir poco nefasto. Certo, queste non dovrebbero essere “notizie” eppure in epoca di covid una scena simile, al di là della rivalità tra azzurri e orobici, non può che strappare un sorriso.

Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato sul Napoli

The post Curiosità – Atalanta, piccola sosta per celebrare la vittoria di Benevento: caffè e dolciumi per tutti! Ecco il luogo della “festa” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento