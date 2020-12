Curiosità dai social – A casa Insigne… c’è un piccolo Chucky Lozano! FOTO!

Il calcio è in pausa ed è inutile dire che il Napoli ne aveva proprio bisogno a giudicare dagli ultimi risultati. La squadra, per ammissione dello stesso Gattuso, è sulle gambe. Sono tanti i giocatori in infermeria ed altrettanti che nelle ultime uscite hanno dovuto fare gli straordinari. Nel corso dell’ultimo match giocato contro il Torino, Lorenzo Insigne, rientrato dalla squalifica, ha salvato i suoi con una prodezza allo scadere.

Un piccolo Chucky a casa Insigne

Il capitano adesso si gode le gioie della famiglia. Sono tanti i contributi a tema natalizio pubblicati su instagram da Jenny, moglie del campione di Frattamaggiore. Quello che condividiamo con voi è davvero esilarante. Nella “story” si vede Insigne fare ginnastica col figlioletto. Un’immagine, questa, che fa ci riempi il cuore. Ed è curioso l’abbigliamento del piccolo di casa Insigne che per l’occasione indossa la maglia di Lozano. Insomma, i coniugi Insigne hanno il loro mini Chucky.

