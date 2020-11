Curiosità – Ha giocato da professionista fino a 50 anni! Ibrahimovic lo ha messo nel mirino?

Non ci sono più parole per descrivere la grandezza di Zlatan Ibrahimovic che alla sua veneranda età non dimostra solo di poterci stare in Serie A, ma dimostra di fare la totale differenza, proprio come un certo Ronaldo alla Juventus. Il centravanti di Malmo è semplicemente un highlinder, possiamo ammetterlo al di là dei colori (anche perché Ibra è un patrimonio del calcio mondiale). Proviamo a vedere i numeri di questo campione senza tempo attraverso i dati opta: “E’ il giocatore più vecchio della storia in grado di segnare almeno 10 gol nelle prime 8 giornate di Serie A; il precedente primato apparteneva a Silvio Piola nel 1942/43 (29 anni). Strepitoso”. Ma chi può vantare numeri simili a quelli, vertiginosi, dello svedese? Escludiamo dal novero i portieri, la cui “staticità” del ruolo favorisce anche una certa longevità. Il giocatore finito nel mirino di Ibrahimovic è Sir Stanley Matthews, centrocampista classe 1915 (e venuto a mancare nel 2000), considerato uno dei migliori talenti del calcio inglese.

Matthews ricevette diversi soprannomi in carriera tra cui Il mago del dribbling ed è un recordman assoluto: si mantenne in forma per giocare come professionista fino a 50 anni! Il suo segreto? Una dieta vegetariana e la totale astinenza dall’alcool. Dopo ad aver dedicato la sua vita sportiva allo Stoke City, Matthews conclude la carriera in Canada, al Toronto. Parliamo del giocatore più anziano di sempre a giocare nella prima divisione inglese e a rappresentare il suo paese. Ibrahimovic che domenica ha dimostrato di saper dominare dovrebbe “durare” altri dieci anni per eguagliare il record di Matthews. Sembra francamente impossibile visti i ritmi del calcio moderno, ma il paragone inizia a reggere.

