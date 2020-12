Il Napoli in Champions vanta un curioso primato: è bizzarro quello che stiamo per raccontarvi, eppure questa è l’amara verità. Gli azzurri, prima di salutare la competizione, “battezzano” sistematicamente i futuri campioni d’Europa. E’ successo con la corazzata Bayern, è successo con il Chelsea di Di Matteo, con il Real Madrid di Zidane e, infine, con il Liverpool della “saracinesca” Alisson. Se i Reds sono arrivati sul tetto del mondo devono ringraziare il genio del portiere brasiliano che sbarra la strada ad Arek Milik e blinda la qualificazione per i suoi. A distanza di due anni, il club del Merseyside celebra così l’evento che ha cambiato le sorti di una stagione. Anche i tifosi commentano con queste parole: “Alisson è il numero uno, quella parata ci ha cambiato la stagione”

Clicca qui se vuoi restare sempre aggiornato

Il Liverpool celebra così la svolta della stagione

[embedcontent src=”facebook” url=”https://www.facebook.com/LiverpoolFC/photos/a.100998577572/10160010172447573/”]

The post Curiosità – il Liverpool celebra la paratona di Alisson su Milik, i tifosi: “Quell’intervento ha cambiato la stagione” – FOTO! appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento