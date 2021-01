Curiosità, Jorginho è il grande burlone del Chelsea: così l’ex Napoli “domina” nello spogliatoio dei blues

Mason Mount, calciatore del Chelsea, è intervenuto sul canale Youtube UMM, ha confessato che l’ex Napoli, Jorginho, è il vero burlone della squadra. “Jorginho fa scherzi di continuo”, dice Mount.

“Abbiamo una specie di forno a microonde per scaldare gli scarpini e visto che i suoi tacchetti sono in metallo diventano a dir poco roventi. Così il simpaticone se ne va in giro con gli scarpini in mano e li preme contro i malcapitati di turno”. Uno come Jorginho manca molto al Napoli, sia come uomo che come calciatore. L’italobrasiliano era il motore del centrocampo di Sarri. Lui e Hamsik portavano in dote dinamismo e qualità alla mediana di un Napoli proiettato verso i 91 punti. Anche oggi però gli azzurri possono vantare profili di assoluto spessore, non ultimo quel Diego Demme che non avrà un tocco di palla elegante, ma ci mette sempre l’anima.

IL PROFILO DI JORGINHO

